كوريا الشمالية تلوح باستخدام الأسلحة بصورة استباقية

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إمكانية استخدام بيونغ يانغ، وبشكل استباقي أسلحة نووية لمواجهة قوات معادية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم، إن الزعيم الكوري، أكد ضرورة محافظة بلاده على التفوق المطلق لقواتها المسلحة، لتكون قادرة على احتواء وتطويق كل المحاولات الخطيرة والتهديدات بشكل استباقي في حال الضرورة.

وأشار إلى أهمية الاستمرار تطوير كوريا الشمالية لترسانتها؛ لتمتلك قوة عسكرية ساحقة لا يمكن لأي قوة في العالم أن تستفزها.

واعتبر كيم جونغ أون هذا الأمر طوق النجاة الذي يضمن أمن البلاد.

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