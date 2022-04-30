كينيا تشيّع رئيسها السابق مواي كيباكي.

نيروبي 30 ابريل 2022م ( وال ) – تشيع كينيا اليوم السبت رئيسها السابق مواي كيباكي الذي توفي قبل أسبوع عن تسعين عاما غداة مراسم وطنية للرجل الذي اتسم عهده بانتعاش اقتصادي لكن شهد فضائح وأعمال عنف أيضا.

وكيباكي كان ثالث رئيس دولة في تاريخ كينيا وحكم من ديسمبر 2002 إلى أبريل 2013.

وقد تولى السلطة بعد عشرين عاما من النظام الاستبدادي لدانيال أراب موي وقبل الرئيس الحالي أوهورو كينياتا نجل أول رئيس للدولة الكينية جومو كينياتا.

وجرت مراسم وطنية لتأبين كيباكي الجمعة حضرها أعضاء الحكومة وعدد من المسؤولين والسفراء وعشرات من رؤساء الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة وعلى رأسهم رئيسا جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا وجنوب السودان سلفا كير.

واكتظ ملعب نيايو الوطني في قلب العاصمة نيروبي الجمعة الذي أُعلن عطلة رسمية مع تقدم موكب نعش الرئيس الراحل ببطء من القصر الرئاسي، يرافقه جنود ومواطنون كينيون.

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