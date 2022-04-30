الإمارات تُرحّب بقرار تمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

نيويورك 30 أبريل 2022 (وال)- رحبت دولة الإمارات على لسان مندوبتها الدائمة لانا زكي نسيبة؛ بقرار تمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت – في تصريحات نشرها موقع أخبار الأمم المتحدة على فيسبوك – إن ذلك “يؤكد مجددا دعم مجلس الأمن لمسار التسوية السياسية الشاملة في ليبيا التي يقودها الأشقاء الليبيون ويتولون زمام أمورها”.

وجددت السفيرة الإماراتية التأكيد على أهمية استمرار هذا المجلس في التحدث بصوت واحد لدعم ليبيا وتحقيق تطلعات الشعب الليبي. (وال)

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