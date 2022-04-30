جولة للأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا

نيويورك 30 أبريل 2022 ( وال ) – يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من السبت إلى الأربعاء بجولة في السنغال والنيجر ونيجيريا، بهدف تسليط الضوء على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على القارّة الإفريقية، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وبعدما زار روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع، يصل جوتيريش مساء السبت إلى السنغال، على أن تبدأ زيارته الرسمية في الأول والثاني من مايو المقبل ويزور بعدها النيجر حتى الثالث من مايو، على أن يتوقف في نيجيريا في الثالث والرابع من الجاري.

ومن المقرر ان يلتقي جوتيريش خلال جولته رئيس النيجر محمد بازوم ورئيس نيجيريا محمد بخاري ، كما سيعقد اجتماعات في الدول الثلاث مع ممثلين للمجتمع المدني وشخصيات دينية.

ومن المتوقع أيضا حصول لقاءات بين جوتيريش وضحايا عنف وإرهاب في منطقة الساحل.

( وال )