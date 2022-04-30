ضبط “52” مسافرًا بمطار معيتيقة الدولي يحملون تأشيرات مزورة 

طرابلس 30 أبريل 2022 (وال)- قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أن رقابة جوازات مطار معيتيقة الدولي التابعة لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ضبطت “52” مسافرًا من جنسيات مختلفة فور وصولهم على رحلتين لمطار معيتيقة الدولي، والذين قاموا بتزوير تأشيرات الدخول إلى الأراضي الليبية.

وأوضحت الوزارة – على صفحتها على موقع فيسبوك – أنه تم اتخاذ الاجرءات القانونية حيالهم، وإلغاء تأشيراتهم وترحيل عدد منهم والتحفظ على جزء منهم بمقر رقابة جوازات المنفذ لحين إرجاعهم إلى البلدان القادمين منها. (وال)

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