ليبيا نيوز

سفارة أمريكا في ليبيا تعبر عن قلقها إزاء استمرار اغلاق النفط وتحذر من الانقطاعات المتكررة للكهرباء بسبب هذا الاغلاق.

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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وكالة الأنباء الليبية

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