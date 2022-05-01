سفارة أمريكا في ليبيا تعبر عن قلقها إزاء استمرار اغلاق النفط وتحذر من الانقطاعات المتكررة للكهرباء بسبب هذا الاغلاق.

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وكالة الأنباء الليبية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
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دار الافتاء : غدا الأحد هو المتممُ لشهرِ رمضانَ المباركِ، و يومَ الإثنين هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ المبارك لعام 1443 للهجرةِ النبوية، الموافق لليوم الثاني مِن الشهرِ الخامسِ لعام2022م.
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عاجل ..دار الافتاء تعلن ان غد الاحد هو المتمم لشهر رمضان وان يوم الاثنين اول ايام شهر شوال .
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