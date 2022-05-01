رئيس حكومة الوحدة الوطنية يصدر قرار بتحديد عطلتي عيدي الفطر المبارك والعمال .

طرابلس 30 ابريل 2022 م (وال) – اصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” قرارا بشأن تحديد عطلتي عيدي الفطر المبارك والعمال .

ونص القرار في مادته الأولى أنه تنفيذا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2012م بشان العطلات الرسمية تكون عطلة عيد الفطر المبارك للعام 1443.— 2022م ، أيام الأول و الثاني والثالث من شهر شوال ، وعطلة عيد العمل يوم الأحد الموافق 1 مايو في جميع المؤسسات والهيئات العامة ، على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2010مالمشار إليه.

كما نص القرار على أن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 05 مايو إجازة للموظفين لوقوعه بين يومي عطلة أسبوعية وعطلة رسمية على أن يخصم من رصيد الإجازة السنوية.

(وال)