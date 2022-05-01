اختتام الامتحانات النهائية بالاقسام العلمية بجامعة فزان فى منطقة القطرون .

سبها 30 ابريل 2022م ( وال ) – اختتمت الأقسام العلمية التابعة لجامعة فزان بمنطقة القطرون الامتحانات النهائية للعام الجامعي بإشراف منسق الأقسام العلمية وعددا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

وأشار منسق الأقسام العلمية بمنطقة القطرون إلى ان هذه الامتحانات سارت بشكل جيد بفضل تعاون الجميع في تدليل كافة العقبات التي مكنت الطلاب من أداء امتحاناتهم .

ويشار الى ان الأقسام العلمية في منطقة القطرون تضم قسمي (الحاسوب وعلوم القران تتبع كلية التربية وقسم الاقتصاد التابع لكلية الاقتصاد والمحاسبة بجامعة فزان .

سبها (وال )