روسيا تؤكد مقتل مدنيين في قصف أوكراني قرب خيرسون

أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل عدد من المدنيين، وإصابة آخرين في قصف أوكراني لقريتين تقعان بالقرب من منطقة خيرسون.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنّ القصف استهدف مدرسة وروضة أطفال ومقبرة، في قريتي كيسيليفكا وشيروكا بالكا.

ولم تفصح الوزارة الروسية عن الوقت الذي قصفت فيه القوات الأوكرانية هذه المناطق، كما أنّها لم تكشف عن عدد القتلى والإصابات التي خلفها القصف الأوكراني.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تقصف فيها أوكرانيا الأراضي الروسية، إذ سبق لها قصف عدة مناطق جنوب روسيا قبل عدّة أيام.

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