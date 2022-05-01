الرئيس الأوكراني يستقبل رئيسة مجلس النواب الأمريكي

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إنّه استقبل في 1 مايو الجاري رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في العاصمة الأوكرانية كييف.

ونشر الرئيس الأوكراني مقطعاً لزيارة رئيسة البنتاغون على حسابه الرسمي في تويتر، ظهرت فيه بيلوسي وهي تقول: لدينا قناعة بأننا نزوركم لنقول شكراً لقتالكم من أجل الحرية، وأكدت بيلوسي في حديثها أنّ أوكرانيا تخوض معركتها من أجل الجميع، وأشارت إلى أنّ أمريكا ستظل تدعم أوكرانيا حتى ينتهي القتال على أراضيها.

يُذكر أنّ أمريكا قدمت منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية العديد من المساعدات المادية والعسكرية لأوكرانيا، لمساعدتها على صد الهجوم الروسي.

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