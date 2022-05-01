امريكا تؤكد استمرارها في دعم الشركة العامة للكهرباء لتحسين استقرارها.

طرابلس 1 مايو 2022م ( وال ) – ‏قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا إن الولايات المتحدة تواصل من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مساعدة الشركة العامة للكهرباء GECOL لاستعادة قدرتها على توليد الكهرباء وتحسين استقرار النظام لتقليل وتجنب أي تأخيرات محتملة وانقطاعات للتيار الكهربائي.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا على موقعها على تويتر، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قامت هذا الأسبوع بإطلاع الشركاء الدوليين و الليبيين على دعمهم لاستقرار شبكة الشركة العامة للكهرباء GECOL وتوقعات توليد الطاقة في صيف 2022.

وأشارت السفارة أن الولايات المتحدة قلقة من أن الإغلاق المستمر للنفط قد يؤدي إلى مزيد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء لفترات أطول من الوقت وارتفاع تكلفة توليد الكهرباء طوال فصل الصيف، مؤكدة التزامها بمساعدة GECOL على التخفيف من هذه المشاكل.

وحثت السفارة على إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، وتحويل الاستخدام المكثف للكهرباء إلى خارج ساعات الذروة، كذلك ترشيد استخدام مكيفات الهواء، في تقليل إمكانية حدوث انقطاع للتيار الكهربائي و تمكين شركة GECOL من اقتصاد الوقود نظرا للقيود الناجمة عن إغلاق حقول النفط..

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