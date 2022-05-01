وزارة العدل تطلق من مقر مؤسسة الاصلاح والتأهيل بطرابلس مبادرة الميسرة للتيسير على الغارمين النزلاء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل في انحاء البلاد .

طرابلس 1 مايو 2022 (وال) – اطلقت وزارة العدل الليلة من مقر مؤسسة الاصلاح والتأهيل بطرابلس مبادرة الميسرة للتيسير على الغارمين النزلاء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل في انحاء البلاد .

وحضر اطلاق المبادرة وزيرة العدل ووزير الاقتصاد والمحامي العام ورئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة مازال فينا الخير وعدد من الضباط وأهالي النزلاء.

وأكد وزيرة العدل ان هذه المبادرة تأتي من باب التضامن الانساني والعمل الخيري لمساعدة من هم في امس الحاجة من مجتمعهم من نزلاء مؤسسات الاصلاح والتأهيل ،مشيرة الى ان هذه المبادرة التي ستتلوها مبادرات أخرى .

وقالت ” نعلن اليوم عن مبادرة الميسرة لتفريج كربة من قست عليهم الظروف من الغارمين وهم من لم يتمكنوا من دفع ديونهم سواء نفقات شرعية أو ديات أخرى تطبيقا لاحكام القانون ولم يتمكنوا من ادائها .

وكشفت الوزيرة ان المبادرة شملت عدد من السجناء والسجينات في مؤسسات الاصلاح في ليبيا لتكون بادرة تعبر عن التضامن الاجتماعي.

وال..