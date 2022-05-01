ماغدالينا أندرسون تؤكد أهمية انضمام السويد إلى حلف الناتو

أكدت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون لأعضاء حزبها، أهمية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وقالت إنّ هذا الانضمام سيضع على عاتق البلاد مسؤولية خاصة عن الأمن في بحر البلطيق.

وأشارت أندرسون في الخطاب الذي ألقته قبل عيد العمال في سوندبيبرغ وسط ستوكهولم، إلى أنّ السويد ستحصل على دعم من الحلف عند تعرضها لأي هجوم، لكنها ستقدم ضمانات أمنية للحلف تتعهد فيها بحامية الأمن في منطقة بحر البلطيق.

يُذكر أنّ السويد وفنلندا بدأتا مناقشة مسألة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي بدأ في 24 فبراير الماضي.

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