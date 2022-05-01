رئيسة البرلمان الأميركي نانسي بيلوسي تصل كييف وتلتقي زيلينسكي

كييف 1 ماير 2022م ( وال ) – التقت رئيسة البرلمان الأميركي نانسي بيلوسي اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة غير معلنة لكييف.

وكتب الرئيس الأوكراني، في تغريدة «شكرا للولايات المتحدة للمساهمة في حماية سيادة دولتنا ووحدة أراضيها»، مرفقا إياها بفيديو يظهر فيه محاطا بحراس مسلحين لدى استقباله بيلوسي، ووفدا من الكونغرس أمام مقر الرئاسة في كييف، ومن ثم خلال اجتماع مع المسؤولين الأميركيين.

وأطلعت الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا على خطط عودة دبلوماسييها إلى البلاد، بما في ذلك الزيارات الأولية إلى مدينة لافيف الأوكرانية هذا الأسبوع، وخطط العودة إلى العاصمة كييف في أقرب وقت ممكن.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان صحفي، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كولبيا.

وشدد بلينكن، بحسب البيان، على دعم الولايات المتحدة القوي لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة الهجوم الروسي.

وناقش الوزيران طلب الإدارة الأمريكية، في 28 أبريل الماضي، للكونجرس للحصول على 33 مليار دولار كمساعدات أمنية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا.

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