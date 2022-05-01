المؤسسة الوطنية للنفط تهنئي العمال بيومهم العالمي .. و تؤكد أن عمال قطاع النفط هم العمود الفقري والركيزة الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني .

طرابلس 1 مايو 2022 م ( وال ) – هنأت المؤسسة الوطنية للنفط كافة العمال الليبيين بصفة عامة، والعاملين والعاملات بقطاع النفط بصفة خاصة، بمناسبة اليوم العالمي للعمال ، والذي يصادف اليوم الاحد 1 من شهر مايو من كل عام.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس ادارة المؤسسة في بيان بالمناسبة أن عمال قطاع النفط هم العمود الفقري والركيزة الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني ، مثمنين جهود العاملين في قطاع النفط التي أسفرت عن استمرار إنتاج النفط و زيادته، على الرغم من كل التحديات التي مرّت على قطاع النفط الليبي.

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