قيس سعيد يوجه لتشكيل لجنة تصيغ دستور جمهورية جديدة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن لجنة ستتشكل لصياغة دستور لجمهورية جديدة في تونس، مبيناً في خطاب أذاعه التلفزيون الرسمي -الأحد- أن اللجنة ستختتم أعمالها في غضون أيام معدودة.

وقال سعيد إن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل 4 منظمات رئيسية في تونس، هي الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن “من ساندوا الإجراءات التي اتخذها في يوليو الماضي يمكنهم المشاركة في الحوار، بينما لن يشارك من وصفهم بالخونة واللاوطنيين” – حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد علّق عمل البرلمان التونسي في 25 من يوليو، وسيطر على السلطة التنفيذية قبل أن يحل مجلس النواب لاحقاً، ضمن حزمة من الإجراءات وصفها معارضوه بالانقلاب.

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