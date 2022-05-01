كردستان العراق.. 6 صواريخ تسقط بجوار مصفاة نفطية بأربيل

سقطت 6 صواريخ قرب مصفاة كار النفطية بمدينة أربيل في شمال العراق، دون رصد لسقوط ضحايا أو وقوع أضرار – وفقاً لبيان سلطات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان -الأحد- وقد أُطلقت الصواريخ الستة من محافظة نينوى.

يُذكر أن 3 صواريخ قد سقطت قرب نفس المصفاة في الـ6 من شهر أبريل دون أن تتسبب في سقوط ضحايا أو أضرار، حيث قالت مصادر حكومة كردستان حينها إن المصفاة مملوكة لرجل الأعمال باز كريم برزنجي الرئيس التنفيذي لشركة كار جروب للطاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الإقليم قد اتهمت إيران في شهر مارس الماضي بمهاجمة أربيل بأكثر من 10 صواريخ باليستية، في اعتداء وُصف بأنه الأول من نوعه على عاصمة الإقليم، وبدا أن الهجوم يستهدف الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها وأسفر عن إصابة شخص واحد.

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