غوتيريش يحث على تخفيف ديون الدول الأفريقية لتتعافى اقتصادياً

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -الأحد- على مساعدة الدول الأفريقية عبر تخفيف عبء ديونها وزيادة الاستثمار فيها، لمساعدة اقتصاداتها على التعافي من جائحة كورونا، وأيضاً للتغلب على آثار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأوضح غوتيريش -في هذا الصدد- أن “اضطرابات الإمدادات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا تسببت في أزمات متزامنة في الغذاء والطاقة والتمويل، داخل أفريقيا وخارجها”.

وتأتي تصريحات الأمين العام في حديث له في السنغال، المحطة الأولى في جولة له في القارة السمراء تتضمن زيارات أخرى لدولتي النيجر ونيجيريا، لزيارة المجتمعات المتضررة من النزاعات وتغير المناخ.

كما وجه غوتيريش المؤسسات المالية الدولية إلى “أن تتخذ على وجه السرعة إجراءات لتخفيف عبء الديون عن طريق زيادة السيولة وتوفير الأموال، حتى تتمكن الحكومات من تجنب التخلف عن السداد والاستثمار في شبكات الأمان الاجتماعي والتنمية المستدامة”، داعياً الدول الغنية وشركات الأدوية إلى الإسراع بالتبرع باللقاحات المضادة لكورونا والاستثمار في إنتاج اللقاحات محلياً، “إذ لم يحصل ما يقرب من 80% من سكان أفريقيا على لقاح حتى الآن” – حسب إحصائيات المنظمات الدولية ذات العلاقة والاختصاص وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.

وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة “قدّمت مقترحات إلى صندوق النقد والبنك الدوليين فيما يتعلق بجمع الأموال وأدوات تخفيف أعباء الديون، لكن الإجراءات التي جرى اتخاذها حتى الآن غير كافية”.

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