القضاء الأميركي يحكم على خلية بيتلز الداعشية بالسجن مدى الحياة

قضت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية، بالسجن مدى الحياة على المواطن البريطاني السابق “أليكساندا كوتي”، أحد أعضاء خلية تابعة لداعش تُعرف باسم “بيتلز”.

كما أدين عضو آخر من الخلية نفسها في أبريل 2022، وهو “الشافعي الشيخ”، بعد أن احتجزته القوات الكردية السورية مع كوتي في 2018، على أن تحدد عقوبته هذا الصيف – وفقاً لما نقلته قناة الحرة.

يُذكر أن عضوي خلية بيتلز الداعشية المدعو أليكساندر كوتي البالغ من العمر 38 عاماً، والشافعي الشيخ قد حضرا الجمعة، في محكمة ألكسندريا قرب واشنطن، فيما تمكن أقرباء ضحاياهما من الإدلاء بشهادتهم مرة أخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن كوتي قد أقر بالذنب في شهر سبتمبر 2021م، معترفاً بمسؤوليته عن مقتل 4 رهائن أميركيين في سورياً، علاوةً على خطف وتعذيب نحو 20 مواطناً غربياً.

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