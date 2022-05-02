استئناف المرحلة الثانية لزراعة القرنية بالمستشفى الجامعي طرابلس يوم الاثنين القادم ..

طرابلس 1 مايو 2022م ( وال ) يستأنف قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي طرابلس يوم الاثنين القادم 9 من شهر مايو الجاري المرحلة الثانية من زراعة القرنية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لزراعة القرنية

ودعا رئيس القسم الدكتور جمال بن ناصر، المرضى المسجلين في قائمة الانتظار ضرورة الحضور يوم الاحد القادم الموافق 8 مايو لعيادة العيون بالمستشفى لإجراء الكشوفات اللازمة .

وستجرى العمليات من قبل الطبيب الزائر من المملكة المتحدة الدكتور أسامة الجليدي ، بالاضافة إلى الطاقم الطبي بالمستشفى في اطار تنفيذ مبادرة الهيئة ” نور الحياه”، لزراعة عدد 500 قرنية خلال العام 2022م.

ويذكر أن عمليات القرنية كانت قد انطلقت يوم 26 مارس الماضي بزراعة عدد 20 قرنية لمرضى من مختلف مناطق ليبيا باستضافة طبيب زائر والتعاون مع أطباء القسم.