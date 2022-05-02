روسيا تؤكد انها قصفت أسلحة أمريكية وغربية في مطار بالقرب من أوديسا .

موسكو غرة مايو 2022 م (وال) ـــــ قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إنها قصفت أسلحة قدمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إلى أوكرانيا ، وانها دمّرت مدرجا في مطار عسكري بالقرب من مدينة أوديسا الأوكرانية .

ونقلت وكالة رويترز عن بيان لوزارة الدفاع انها (استخدمت صواريخ “أونيكس” عالية الدقة لضرب المطار بعد أن اتهمت أوكرانيا روسيا بإسقاط مدرج شيد حديثا في مطار أوديسا الرئيسي) .

أما عن حاكم منطقة أوديسا “ماكسيم مارشينكو” فنقلت رويترز عنه قوله : ( إن روسيا استخدمت صاروخ باستيون أطلق من شبه جزيرة القرم) .

…(وال)…