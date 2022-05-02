اختتام منافسات المسابقة الرمضانية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بمسجد النطاطات العتيق بغريان.

غريان 01 مايو 2022م (وال) ـ اختتمت منافسات المسابقة الرمضانية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بمسجد النطاطات العتيق في محلة النطاطات ببلدية غريان تحت اشراف اللجنة الإدارية بالمسجد وبالتعاون مع المجلس البلدي.

وحضر حفل الاختتام وكيل ديوان بلدية غريان ورئيس لجنة الازمة بالبلدية وعدد من اعيان ومشايخ غريان وأهالي الطلبة المشاركين بالمسابقة.

وشارك في المسابقة 140 متسابقا بين طالب وطالبة وشملت المسابقة ستة جوانب، الجانب الأول من (سورة الزلزلة الى سورة الناس) والجانب الثاني (حزب الأعلى) والجانب الثالث جزء (عم) والجانب الرابع جزء (تبارك وعم) والجانب الخامس (قد سمع وتبارك وعم) والجانب السادس ربع القرآن الكريم.

وتم على هامش هذه المسابقة تكريم عدد من المشرفين والقائمين بمسجد النطاطات العتيق والفائزون في مسابقة حفظ كتاب الله.