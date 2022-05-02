زيلينسكي: عشرات ملايين أطنان الحبوب ستضيع بسبب حصار الموانئ

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن استمرار حصار روسيا للموانئ الأوكرانية قد يكبد كييف خسارة بملايين الأطنان من الحبوب، مما ينذر بأزمة غذائية ستؤثر على أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وكان مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في ألمانيا مارتن فريك قد كشف عن وجود نحو 4,5 ملايين طن من الحبوب محتجزة داخل السفن في الموانئ الأوكرانية، ولا يمكن استغلالها بسبب توقف الشحن البحري بفعل الحرب .

واعتادت أوكرانيا، وهي منتج زراعي رئيس؛ تصدير معظم سلعها عبر الموانئ البحرية، لكنها اضطرت إلى التصدير بالقطار عبر حدودها الغربية أو عبر موانئ نهر الدانوب الصغيرة بسبب الغزو الروسي

وأدى توقف الشحن البحري من أوكرانيا إلى تعطل نحو 90 في المئة من صادرات الحبوب في البلاد ونصف إجمالي صادراتها.

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