آلاف الأرمن يحتجون في الشوارع رفضًا للتنازلات المقدمة إلى أذربيجان

شهدت العاصمة الأرمينية، يريفان، الأحد، تظاهرات شارك فيها الآلاف؛ لتحذير الحكومة من أي تنازلات تقدمها لأذربيجان بشأن إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه بين البلدين منذ ثلاثة عقود.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب باستقالة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، وسط اتهامات من المعارضة بأنه ينوي التنازل عن منطقة ناغورني كاراباخ بأكملها لأذربيجان.

من ناحيته، قال نائب رئيس البرلمان وزعيم المعارضة إن “باشينيان خان ثقة الشعب وعليه التنحي”.

وأكد أن الحركة الاحتجاجية “ستؤدي إلى الإطاحة بالحكومة في المستقبل القريب”، ودعا في سبيل ذلك إلى “حملة عصيان مدني واسعة النطاق” تبدأ اليوم.

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