غوتيريش: لا بد من مساعدة الدول الأفريقية على التعافي الاقتصادي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المؤسسات المالية الدولية؛ إلى مساعدة اقتصادات الدول الأفريقية، حتى تتمكن من سداد ديونها المتخلفة، والتعافي من جائحة كورونا، والتغلب على آثار الحرب في أوكرانيا.

وخلال جولة في عدد من الدول الأفريقية، استهلها بزيارة إلى السنغال؛ اعتبر غوتيريش أن تعطل الإمدادات في ظل الحرب في أوكرانيا؛ تسبب في أزمات في الغذاء والطاقة والتمويل داخل أفريقيا وخارجها.

وكان صندوق النقد الدولي قد أكد، الأسبوع الماضي، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسببت في مخاطر متزايدة بفعل التخلف عن سداد الديون في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وتهديد الفئات الأكثر ضعفًا بخطر الجوع.

وقال مدير إدارة أفريقيا في صندوق النقد الدولي لـ”رويترز” إن أزمة الأمن الغذائي فرضت ضغوطًا على البلدان التي تعاني من تبعات جائحة كورونا وخسارة الدخل ومشكلات الدّيْن الخطيرة.

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