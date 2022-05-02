رسميًا.. أوكرانيا تعلن إغلاق 4 موانئ استولت عليها روسيا

أغلقت أوكرانيا رسميًا أربعة موانئ على البحر الأسود وبحر آزوف استولت عليها القوات الروسية وفقًا لما أوردته وزارة الزراعة الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن موانئ ماريوبول وبرديانسك وسكادوفسك المطلة على بحر أزوف وميناء خيرسون المطل على البحر الأسود قد أُغلقت إلى حين استعادة السيطرة عليها.

ولجأت أوكرانيا إلى تصدير الحبوب عن طريق شحنها بالقطار إلى أوروبا وغيرها من الدول.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أواخر أبريل الماضي، عن التوصل إلى اتفاق مع بلغاريا بشأن نقل الحبوب الأوكرانية عبر ميناء فارنا البلغاري على البحر الأسود.

وقبل الحرب كانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب والبذور الزيتية شهريًا، بينما تراجعت الصادرات إلى 300 ألف طن في مارس الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا