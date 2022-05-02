ليبيا نيوز

تحالف فرنسي يساري.. تحضيرا للانتخابات البرلمانية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّع حزب الخضر الفرنسي اتفاقًا مع حزب فرنسا الأبية، في مسعى لتشكيل جبهة مشتركة في مواجهة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وبحسب استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في الفترة 12-19 يونيو؛ فإن أحزاب المعارضة اليسارية واليمينية تسعى لإقامة تحالفات على أمل اختيار رئيس وزراء والسيطرة على البرلمان.

وكان زعيم حزب فرنسا الأبية جون ميلونشون قد دعا جميع الأحزاب اليسارية للتوحد مع حركته، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.

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قناة 218 الليبية

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