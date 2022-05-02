تحالف فرنسي يساري.. تحضيرا للانتخابات البرلمانية

وقّع حزب الخضر الفرنسي اتفاقًا مع حزب فرنسا الأبية، في مسعى لتشكيل جبهة مشتركة في مواجهة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وبحسب استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في الفترة 12-19 يونيو؛ فإن أحزاب المعارضة اليسارية واليمينية تسعى لإقامة تحالفات على أمل اختيار رئيس وزراء والسيطرة على البرلمان.

وكان زعيم حزب فرنسا الأبية جون ميلونشون قد دعا جميع الأحزاب اليسارية للتوحد مع حركته، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.

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