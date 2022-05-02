الفلسطينيون بغزة يؤدون صلاة عيد الفطر وسط حصار متواصل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني .

غزة 2 مايو 2022 ( وال )- أدى آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة ، صباح الاثنين ، صلاة عيد الفطر في المساجد ، والساحات العامة وسط حصار متواصل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني .

وتطرق ” محمود الزهار ” القيادي في حركة “حماس”، خلال خطبة العيد ، التي أُقيمت في ساحة تعرف محليا باسم “السرايا”، وسط مدينة غزة، إلى الحصار الصهيوني المستمر ، المفروض على القطاع ، مؤكدا أن هذا العيد يأتي والشعب في غزة تحت حصار ظالم أمام بصر العالم”.

وأشار ” الزهار ” إلى مدينة القدس ، وما تتعرض له من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال ، مؤكدا أن مدينة القدس المحتلة ، ستبقى شعلة الجهاد، لتضيء سبيل التحرير” .

ومنذ عام 2007، تفرض قوات الاحتلال الصهيوني حصارا على سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني فلسطيني، نجم عنه تدهور كبير في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.

ويقبع داخل سجون ومعقلات الصهاينة نحو ( 4450 ) أسيرا فلسطينيا ، وفق مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى .

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