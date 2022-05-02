اختتام بطولة اتحاد الشرطة الرمضانية في أجواء سادتها الروح الرياضية بين الفرق المشاركة .

طرابلس 2 مايو 2022 ( وال )-اختتمت اليومين الماضيين في أجواء سادتها الروح الرياضية بين كافة الفرق المشاركة بطولة اتحاد الشرطة الرمضانية لكرة القدم .

وأقيمت على ملعب ” أكاديمية بن عاشور ” الجمعة المباراة النهائية ضمن هذه البطولة والتي جمعت فريق الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ، حيث انتهت المباراة بفوز فريق مصلحة الجوازات بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد وتتويج الفريق بطلاً للبطولة.

وحضر المباراة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء “بشير الأمين” ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية لواء “يوسف مراد” ورئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي عميد “عدنان التريكي” ومدير إدارة العلاقات والتعاون عميد “صلاح الدين بن سليمان” .

كما حضرها النائب الأول لرئيس الاتحاد العام لكرة القدم وقناة ليبيا الرياضية وعدد من رؤساء المكاتب والضباط من مصلحة الجوازات والإدارة العامة للعمليات الأمنية وإدارة العلاقات والتعاون والجماهير المشاركة في تشجيع الفريقين.

يشار إلى أن مكتب الامن الرياضي بمديرية أمن طرابلس قام بتأمين هذه البطولة .

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