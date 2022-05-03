خمسة قتلى في انهيار مبنى بمدينة لاغوس النيجيرية.

لاغوس 2 مايو 2022 (وال)- انهارت بناية سكنية من ثلاثة طوابق في مدينة لاغوس ، أكبر المدن النيجيرية ، مخلفة خمسة قتلى على الأقل ، ويخشى أن يكون العديد من السكان محاصرين تحت الأنقاض، حسبما ذكرت خدمات الاستجابة للطوارئ اليوم الاثنين.

وقال أحد المسؤولين بالوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا “تم إنقاذ 23 شخصاً على قيد الحياة ، من بينهم سبعة أطفال و16 بالغاً… تسعة من الذين تم انتشالهم عولجوا وخرجوا من المستشفى”.

وانهار المبنى السكني في وقت متأخر من مساء الأحد في منطقة أوينغبو في لاغوس، المركز التجاري لنيجيريا والمدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان التي يزيد عدد سكانها على 14 مليون نسمة.

وتتكرر انهيارات المباني في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بما في ذلك في لاغوس التي سجلت خمسة حوادث مماثلة العام الماضي، بما في ذلك في نوفمبر عندما توفي أكثر من 40 شخصاً عندما انهار مبنى شاهق ما زال قيد الإنشاء على العمال.

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