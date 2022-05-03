ليبيا نيوز

منظمة " آرا باسيس " الإنسانية الإيطالية تكشف عن حجم مساعداتها الغذائية للعائلات المحتاجة والمهاجرين جنوب ليبيا.

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

روما 03 مايو 2022م ( وال ) قامت منظمة آرا باسيس الإنسانية الإيطالية ومجلس بلديات فزان، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والسفارة الإيطالية في طرابلس بتسليم 800 سلة في رمضان إلى عائلات فقيرة ومهاجرين جنوب ليبيا، وفق ما أفادت به وكالة نوفا الأنباء.

وذكرت نوفا بأنه تم تسليم هذه المساعدات الغذائية في مناطق ومدن سبها ووادي عتبة وغات والعوينات ، حيت احتوت كل سلة على 6 كيلوغرامات طحين و 7.5 كيلوغرام أرز وكذلك 2.5 كيلوغرام فاصولياء بيضاء و كيلوغرام واحد من السكر، فضلا عن 7.5 كيلوغرام معكرونة.

 بالإضافة إلى ذلك، وُزعت كذلك صناديق معبأة بزيت عباد الشمس، يحتوي كل منها على أربعة قواير سعة خمسة لتر.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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