النائب بالمجلس الرئاسي ( عبد الله اللافي ) يشارك نزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين معايدتهم بعيد الفطر المبارك.

طرابلس 3 مايو 2022 (وال)- شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي نزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين فرحتهم بعيد الفطر المبارك رفقة المسؤولين فيها، وبحضور عدد من مديري الإدارات بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وقام النائب بتقديم التهنئة للنزلاء بعيد الفطر المبارك، الذين أشادوا بمستوى الخدمات التي تقدم لهم من قبل العاملين بالدار بمختلف تخصصاتهم.

وتفقد اللافي خلال الزيارة رفقة المسؤولين في الدار عدد من مرافقها، ووضعوه في صورة العمل الذي يقدمونه للنزلاء من رعاية صحية، ونفسية، واجتماعية، بالإضافة للمشاكل والصعوبات التي تواجه الدار، لاسيما ضرورة استكمال صيانة بعض مرافقها، لضمان تقديم خدمات جيدة للنزلاء.

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