وزارة الدفاع اليابانية: حاملة طائرات صينية تبحر بالقرب من أوكيناوا

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، في بيان صحفي، أن ثماني سفن تابعة للبحرية الصينية، من بينها حاملة طائرات، مرت بين جزر في سلسلة جبال أوكيناوا جنوب اليابان، الاثنين.

وبحسب الوزارة، أبحرت السفن، التي ضمت مدمرات عدة ، بين جزيرة أوكيناوا الرئيسية ومياكوجيما.

وقالت الوزارة إنه على الرغم من عدم حدوث أي توغل في المياه الإقليمية لليابان؛ فإن طائرات مروحية كانت على متن حاملة الطائرات “لياونينغ” أقلعت وحلقت وهبطت.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على المطالبات بالتعليق، كما لم يرد الأسطول السابع الأميركي، وهو جزء من قوة البحرية في المحيط الهادي، على طلب للتعليق.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع التايوانية إنها ستراقب تحركات مجموعة الناقلات ووصفت الوضع بأنه “طبيعي”.

ووفقًا لإذاعة NHK الوطنية اليابانية، تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد مرور حاملة طائرات صينية عبر المنطقة منذ ديسمبر من العام الماضي.

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