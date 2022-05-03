توقف إجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال بأوكرانيا.. وتدمير سفن روسية بالبحر الأسود

أعلنت أوكرانيا أن خطط إجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال المحاصر في مدينة ماريوبول توقفت الاثنين، بعد تجدد القتال وتعرض الموقع لقصف عنيف.

وحمل حاكم إقليم دونيتسك، بافلو كيريلينكو الروس مسؤولية إعاقة جهود الإجلاء، مشيرًا إلى أنه تم إخراج ستة وخمسين شخصًا ونقلهم نحو أراضي الحكومة، قبل أن يتواصل القتال، حيث شوهدت أعمدة دخان أسود كثيف تتصاعد من موقع المصنع، فيما قال انفصاليون في الإقليم إنه تم إجلاء مئتي شخص آخرين من المدينة، واتجهوا نحو بيزيمين.

وما تزال أعداد المحاصرين في مخابئ مصنع أزوفستال غير واضحة بالضبط، فقد أشار رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية فاديم بويتشينكو اليوم إلى أن أكثر من مئتي مدني ما زالوا يتحصنون مع مقاتلين في المصنع، إضافة لبقاء حوالي مئة ألف مدني في المجمل داخل المدينة، وهو رقم مطابق لما أعلنه الحرس الوطني الأوكراني الاثنين.

وذكر أن بين المحاصرين عشرين طفلاً، بالإضافة لخمسمائة مصاب من أفراد المقاومة الأوكرانية، وهم بحاجة للمساعدة الطبية.

وأشار مسؤولون أوكرانيون في وقت سابق إلى أن ألف مدني بينهم نساء وأطفال ما زالوا في المنطقة الصناعية، أما روسيا فذكرت من جانبها أن ألفين وخمسمئة من المقاتلين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب يتحصنون هناك، وقد تم رفض عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقديم العلاج لهم في حال سلموا أسلحتهم واستسلموا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من أحد عشر ألفًا وخمسمائة، منهم ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون طفلا، نقلوا من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين إلى روسيا الاثنين بدون مشاركة السلطات الأوكرانية، وذلك بناءً على طلبهم، بينما تقول أوكرانيا إن موسكو رحلت قسرًا آلاف السكان منذ بدء الحرب.

وعلى الصعيد الميداني، أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، عن تدمير سفن روسية في البحر الأسود بواسطة طائرات مسيرة، بينها قاربان من طراز رابتور بالقرب من جزيرة سنيك التي استولت عليها البحرية الروسية فور اندلاع الحرب.

وأضاف زالوجني، أن القوات الأوكرانية هاجمت أيضا الدفاعات الجوية الروسية في الجزيرة بالصواريخ، كما أعلنت السلطات في منطقتي خاركيف ودونيتسك أن أربعة مدنيين أوكرانيين على الأقل قتلوا وأصيب 16 آخرون في قصف روسي.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن طياري القوات الجوية والجيش قصفوا 27 هدفًا وإن “صواريخ عالية الدقة” أصابت 38 هدفًا عسكريًا آخر، كما تم إسقاط “مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ 29 خلال معركة جوية.

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