بريطانيا تعلن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن لندن ستمد أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني تشمل معدات حرب إلكترونية ونظام رادار مضاد للصواريخ.

وأشار بيان المكتب إلى أن المساعدات ستشمل أيضًا مناظير للرؤية الليلية، وأدوات للتشويش، وطائرات مسيرة، وسيارات مدرعة للمسؤولين المدنيين.

يأتي هذا الإعلان قبل ساعات من كلمة يعتزم جونسون توجيهها للبرلمان الأوكراني عبر دائرة تلفزيونية.

وسبق أن قدمت بريطانيا مساعدات لأوكرانيا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، شملت صواريخ مضادة للدبابات ومنظومات دفاع جوي وعدد كبير من الذخيرة والأسلحة.

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