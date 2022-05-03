حريق كاف كينون يجبر سكان لاس فيغاس على إخلاء منازلهم

مع وصول الحريق، المسمى كيف كانيون، إلى مشارف مدينة لاس فيغاس بولاية نيو مكسيكو الأمريكية؛ طلبت السلطات من مئات الأسر إخلاء منازلها على الفور، وسط مخاوف من أن تزيد الرياح الشديدة والطقس الجاف من شدة النيران.

وأشار مسؤولو هيئة الغابات الأمريكية في الولاية إلى أن الحريق أتى على أكثر من 103 آلاف فدان، أي ما يعادل أكثر من نصف مساحة مدينة نيويورك.

وتمكنت السلطات من احتواء 30 في المئة منه حتى الاثنين، بينما أحرق مناطق ضربها الجفاف في شمال غرب المدينة التي يسكنها 13 ألف نسمة.

ويعد هذا الحريق الأكبر من بين 12 حريقًا اندلعت في الجنوب الغربي.

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