فرار الالاف من سكان بورت أو برنس عاصمة هايتي من منازلهم أمس في أعقاب اشتباكات بين جماعتين مسلحتين .

بورت او برنس 3 مايو 2022 (وال)- ذكر شهود عيان أن الالاف من سكان بورت أو برنس عاصمة هايتي فرّوا من منازلهم أمس في أعقاب اشتباكات بين جماعتين مسلحتين أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا.

وقالت إدارة الحماية المدنية في هايتي إن “الاشتباكات بين عصابتي تشين ميتشان و400 ماوزو المتنافستين أجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم”.

وقال الشهود “إن إطلاق النار بدأ بعد الظهر في حيّ سيتي سوليل الفقير حيث غادر عشرات السكان المذعورين منازلهم وهرولوا في كل الاتجاهات”.

وتصاعد عنف العصابات في هايتي منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو الماضي، حيث باتت أجزاء كبيرة من البلاد خارج سيطرة السلطات .

وال