مالي.. تعليق الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا وشركائها الأوروبيين

في أحدث مؤشر على تدهور العلاقات بين البلدين، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، مساء الاثنين، إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين.

واستنكر، في الوقت ذاته، ما وصفها بـ“الانتهاكات الصارخة” للسيادة الوطنية، التي تقوم بها القوات الفرنسية في البلاد. و”خروقاتها الكثيرة” للمجال الجوي المالي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا، في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن الاتفاقيات الملغاة بما فيها اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة مع فرنسا في 2014، كانت تحدد إطارًا قانونيًا لوجود قوتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي.

ولفت إلى أن حكومة مالي “تلمس منذ فترة تدهورًا كبيرًا في التعاون العسكري مع فرنسا”. وتفردًا من جانبها بتعليق العمليات المشتركة من دون أي تشاور مع الجانب المالي.

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