بوتين يوقع مرسوما ثأريا يحظر تصدير المواد الخام للدول غير الصديقة

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يفرض عقوبات اقتصادية ثأرية ردًا على الممارسات التي وصفها بغير الودية من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.

وينص المرسوم الجديد على حظر تصدير المنتجات والمواد الخام من روسيا إلى الأشخاص والجهات الخاضعين للعقوبات، كما يحظر أيضًا إجراء معاملات مع الأفراد والشركات الأجنبية المشمولين بالعقوبات الروسية الجديدة.

ويتجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام، وذلك بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد مطلع الأسبوع.

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