حاملة طائرات صينية تبحر قرب أوكيناوا جنوب اليابان.

طوكيو 3 مايو 2022 (وال) – ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن 8 سفن تابعة للبحرية الصينية تشمل حاملة طائرات عبرت بين الجزر في أوكيناوا في جنوب اليابان.

وأوضحت الوزارة أن السفن التي تشمل عدة مدمرات، أبحرت بين جزيرة أوكيناوا الرئيسية ومياكوجيما، فيما لم تخترق السفن الصينية المياه الإقليمية اليابانية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها ستراقب تحركات حاملة الطائرات والمجموعة المصاحبة لها، ووصفت الوضع بأنه “طبيعي”.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن.إتش.كيه” أن تلك هي المرة الأولى التي يتم تأكيد مرور حاملة طائرات صينية في المنطقة منذ ديسمبر الماضي.

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