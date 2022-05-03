مناورات مشتركة بين واشنطن وسيول تبدأ الأسبوع المقبل.

سيول 3 مايو 2022 (وال) – تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية بدء المناورات المشتركة المنتظمة للقوات الجوية للبلدين ، الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) نقلا عن مصادر مطلعة أنه من المقرر أن يبدأ الحليفان تدريبا كوريا للطيران لمدة أسبوعين يوم الاثنين القادم ، عشية تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب، يون سيوك-يول،.. لافتة إلى أن “القوتين الجويتين تخططان لبدء التدريب لمدة أسبوعين بنفس نطاق التدريبات السابقة”.

وأشار مسؤولون محليون إلى أن القوات البحرية التابعة للدولتين تعتزمان أيضا بدء مناورة ضد الغواصات تستمر أربعة أيام يوم الثلاثاء فى البحر الشرقي.

ويعد التدريب القادم هو نسخة مصغرة من مناورة “ماكس ثاندر” واسعة النطاق التي نظمها البلدان في الماضي من خلال تعبئة هائلة للقوات الجوية والأعضاء المشاركين.

وتكثف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مؤخرًا تنسيقهما الأمني في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية صواريخ، بما يشمل صاروخا باليستيا عابر للقارات (ICBM) في 24 مارس.

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