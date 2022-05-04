وزارة الداخلية تستنفر الاجهزة الأمنية للقبض عن الفارين من سجن مليتة .

طرابلس 3 مايو 2022م (وال) ـ أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية فرار من المساجين من مؤسسة الاصلاح والتأهيل مليتة بعد واقعة تمرد مسلح وضبط عدد من الفارين.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على “فيسبوك” إن مؤسسة الاصلاح والتأهيل مليتة شهدت فجر الاثنين واقعة تمرد مسلح للمساجين داخل المؤسسة ونتج عنه فرار العديد من السجناء الى داخل الحدود الادارية لمديرية امن السهل الغربي.

وأضافت الوزارة أن مديرية أمن السهل الغربي شكّلت على الفور فريق عمل للبحث والتحري لضبط الفارين، مما أسفر عن ضبط خمسة عشر من المساجين الفارين، اغلبهم من مرتكبي الجرائم الخطيرة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي معلومات تؤدي الى ضبط الفارين وعدم التستر عنهم لما في ذلك من الالتزام بروح المواطنة وتعزيز دور الشرطة المجتمعية حتى تتمكن جهات الاختصاص من تحقيق مبدأ عدم الافلات من العقاب.

وثمّنت الوزارة جهود مديرية أمن السهل الغربي في ضبط مجموعة من الفارين ونفس الوقت تستنفر كافة الأجهزة الأمنية والضبطية لبذل أقصى الجهد للبحث والتحري للقبض عن باقي الفارين لإرساء دعائم الامن والاستقرار على المستوى الوطني.