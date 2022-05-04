بريطانيا تعلن عن تقديم مساعدات عسكرية لاوكرانيا بقيمة 300 مليون جنية استيرليني

لندن 3 مايو 2022 (وال) – أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء أن بلاده ستزوّد أوكرانيا بمساعدة عسكرية جديدة بقيمة 300 مليون جنيه استرليني تشمل خصوصا رادارات وطائرات مسيّرة،.

وقال جونسون في خطاب أمام البرلمان الأوكراني عبر الفيديو إننا “سنواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والتمويل والمساعدة الإنسانية، حتى تحقيق هدفنا على الأمد الطويل، أي تحصين أوكرانيا بحيث لا يجرؤ أحد على مهاجمتكم مرة أخرى .

وأضافتشمل خطة المساعدة الجديدة «رادارات لتحديد مواقع قصف المدفعية لمدنكم وطائرات مسيّرة ثقيلة لتزويد قواتكم بما يلزمها، وآلاف من أجهزة الرؤية الليلية»، وفق جونسون.

وكانت بريطانيا قد قدمت 450 مليون جنيه استرليني من المساعدات العسكرية إلى كييف، بما في ذلك توفير آلاف الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات والمركبات المدرعة التي وعدت بها مؤخرًا لعمليات الإجلاء والصواريخ المضادة للسفن وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات.