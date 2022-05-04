شركة الكهرباء تعلن دخول الوحدة الأولى بمحطة كهرباء شمال بنغازي على الشبكة العامة.

بنغازي 3 مايو 2022م (وال) ـ أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء دخول الوحدة الأولى بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة ذات القدرة الإنتاجية 120 ميغاوات على الشبكة العامة.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة جاءت عقب الانتهاء من أعمال استبدال عمود مولد الوحدة وإجراء الاختبارات اللازمة، مشيرة إلى أنه سيتم لاحقاً الدخول بمولد البخار الخاص بالوحدة بقدرة 50 ميغاوات على الشبكة.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي في إطار جهود كبيرة ومتواصلة قامت بها الإدارة العليا للشركة العامة للكهرباء ومتابعة الإدارة العامة للإنتاج لتحسين والرفع من قدرات محطات الإنتاج.

وأعربت الشركة عن شكرها للشركة الهندية التي قامت بتنفيذ الأعمال وكذلك لشركة “الجيك” للطاقة والإدارة العامة للإنتاج وإدارة محطة كهرباء شمال بنغازي وطاقمها الفني على جهودهم المبذولة والمتواصلة للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية.