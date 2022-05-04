مركز مكافحة الامراض يصدر نشرة توعوية عن الادارات بالمركز ودورها الهام ومنها إداراتي الشهائد الصحية والتطعيمات.

طرابلس 4 مايو 2022 م ( وال ) نشرت ادارة الاعلام بالمركز الوطني لمكافحة الامراض نشرة توعوية عن الادارات بالمركز ودورها الهام ومنها إداراتي الشهائد الصحية والتطعيمات.

حيث تهتم ادارة الشهائد بالإشراف على استصدار الشهائد الصحية المختلفة والتي تقع ضمن اختصاصات المركز وإعداد النماذج الخاصة بالشهائد الصحية لمزاولة العمل و الدراسة بالمؤسسات التعليمية وللوافدين وتقديمها للاعتماد.

كما تتولى الادارة إعداد تقارير الخاصة بالشهائد الصحية والإشراف على تحديد الأمراض الواجب إدراجها بالشهائد الصحية اللازمة لمزاولة العمل أو الدراسة ودخول الوافدين مع الإدارات المختصة.

وكذلك الإشراف على وحدات الشهائد الصحية بالفروع ومكاتب المكافحة بالمدن والتنسيق مع الجهات الدولية والمحلية لضمان وضبط إصدار الشهائد الصحية .

وتتولى إدارة التطعيمات الإشراف على البرامج الملحقة بالتطيعم و كل ما يتعلق بالتطعيم واقتراح مواصفات مراكز التطعيم وآليات العمل الخاصة بها وتحديد متطلبات الإمداد الخاص بالتطعيمات و الإشراف الفني على كافة مواقع التطعيم.

وتتولى الادارة ايضا الإشراف و المتابعة على حفظ الطعوم وعلى صيانة معدات وأجهزة الدائرة الباردة بالتنسيق مع الجهات المعنية و وضع وتنفيذ الخطط التدريبية لها و تنظيم قواعد حركة صرف الطعوم واقتراح فترات التوريد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

* القيام بحملات التطعيم كلما دعت الضرورة لذلك ( مثل حملة تطعيم ضد فيروس كورونا مؤخّرا ) و تحديد احتياجات الإدارة من المواد و المعدات و الآليات و الأدوية و الأجهزة و مستلزمات العمل.