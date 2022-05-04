مجلس الأمن يبحث نهاية مايو الوضع الإنساني والأمن الغذائي في ليبيا

نيويورك 04 مايو 2022 (وال)- أعلنت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة (DPPA)، أنه من المقرر أن يناقش مجلس الأمن في 26 مايو المقبل؛ حماية المدنيين خلال الصراع والأمن الغذائي في ليبيا.

وذكرت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة (DPPA) – في بيان لها – أن مجلس الأمن برئاسة الولايات المتحدة؛ يناقش حماية المدنيين خلال الصراع والأمن الغذائي في ليبيا وأوكرانيا والعراق ولبنان وسوريا واليمن والسودان والصومال والشرق الأوسط.(وال)

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