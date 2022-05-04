ليبيا نيوز

مجلس الأمن يبحث نهاية مايو الوضع الإنساني والأمن الغذائي في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

نيويورك 04 مايو 2022 (وال)- أعلنت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة (DPPA)، أنه من المقرر أن يناقش مجلس الأمن في 26 مايو المقبل؛ حماية المدنيين خلال الصراع والأمن الغذائي في ليبيا.
وذكرت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة (DPPA) – في بيان لها – أن مجلس الأمن برئاسة الولايات المتحدة؛ يناقش حماية المدنيين خلال الصراع والأمن الغذائي في ليبيا وأوكرانيا والعراق ولبنان وسوريا واليمن والسودان والصومال والشرق الأوسط.(وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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