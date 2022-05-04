ليبيا نيوز

الشركات الأمريكية قد تجد نفسها ملزمة بكشف خسائرها جراء العقوبات ضد روسيا .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

واشنطن 4 مايو 2022 ( وال )- حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الشركات الأمريكية من أنها قد تضطر إلى الكشف عن تأثير الأحداث في أوكرانيا والعقوبات المناهضة لروسيا على أنشطتها.

    وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في إشعار إن الشركات قد تخضع للقانون الفيدرالي للإعلان عن التأثير المباشر وغير المباشر للعملية الروسية في أوكرانيا”.

   وأكدت اللجنة أن هذا هو رأي واحد فقط من أقسامها الهيكلية – قسم تمويل الشركات.

   وقد يُطلب من الشركات، على وجه الخصوص، الكشف عن معلومات حول اعتماد أنشطتها على روسيا أو بيلاروس أو أوكرانيا من حيث العمليات، والموظفين، والاستثمارات، وتداول الأوراق المالية، وتوريد السلع والخدمات، والعلاقات التجارية.

  ….( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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