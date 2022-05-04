الذهب يتراجع 0.1% متأثرا بزيادة العائدة على سندات الخزانة الأمريكية

نيويورك 04 مايو 2022 ( وال ) – انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع زيادة العائدة على سندات الخزانة الأمريكية ورفع وشيك لسعر الفائدة الأمريكية، مما أثر سلبا على الطلب على المعدن النفيس.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 865.31 دولار للأوقية (الأونصة) .

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1866.10 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.54 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 962.60 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2252.51 دولار للأوقية.

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