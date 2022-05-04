ليبيا نيوز

الذهب يتراجع 0.1% متأثرا بزيادة العائدة على سندات الخزانة الأمريكية

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

نيويورك 04 مايو 2022 ( وال ) –  انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع زيادة العائدة على سندات الخزانة الأمريكية ورفع وشيك لسعر الفائدة الأمريكية، مما أثر سلبا على الطلب على المعدن النفيس.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 865.31 دولار للأوقية (الأونصة) .

 ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1866.10 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.54 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 962.60 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2252.51 دولار للأوقية.

( وال ) 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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