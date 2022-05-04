بكين تسعى لتدارك مصير مدن صينية أخرى في ظل انتشار كورونا

أعلنت السلطات الصينية عن إغلاق العشرات من محطات مترو الأنفاق وخطوط الحافلات في العاصمة بكين، ضمن سعيها للحد من انتشار فيروس كورونا، ولتجنب مصير شنغهاي التي ترزح تحت إغلاق كامل منذ شهر، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

بالتزامن، أعلنت مدينة تشنجتشو ضرورة العمل من المنزل ضمن قيود أخرى متعلقة بالوباء خلال الأسبوع المقبل، لتنضم بذلك إلى عدة مدن أخرى فرضت نفس الإجراءات.

وتعاني الصين من موجة جديدة أعادت الفيروس إلى الواجهة مجدداً، حيث قامت عدة مدن بفرض إجراءات قاسية على مواطنيها تجنباً لعودة الوضع إلى ما كان عليه في عام 2020، عام ذروة انتشار الوباء في الصين.

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