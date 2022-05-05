قيادة "إيريني" : حققنا في 858 رحلة جوية مشبوهة قدمت لليبيا .

روما 04 ابريل 2022م ( وال ) – أعلنت قيادة العملية الأوروبية في البحر المتوسط “إيريني” المسؤولة عن تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا أنها حققت مع 179 سفينة تجارية ونفذت 9 زيارات على متن سفن بموافقة قادتها في أبريل الماضي.

وبحسب وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء فقد شملت العملية الأوروبية، رصد 37 رحلة جوية مشبوهة واستمرت في مراقبة 25 مطارًا ومدرج هبوط و16 ميناءً ومحطة نفطية.

وذكرت قيادة “ايريني” أنها منذ إطلاق العمليات حققت في إجمالي 6534 سفينة تجارية من خلال طلب معلومات عبر مكالمات لاسلكية، كما زارت 255 سفينة بموافقة قادتها ضمن ما يسمى بـالمقاربات الودية .

كما حققت إيريني في 858 رحلة جوية مشبوهة وقدمت 36 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، يتعلق معظمها بالانتهاكات أو الخروقات المحتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط.

ومنذ إطلاقها في 31 مارس 2020، صعدت طواقم العملية وفتشوا 22 سفينة مشبوهة، من بينها سفينة تم اقتيادها لميناء في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تمت مصادرة حمولتها.

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